Валверде: Очаквам да видя как липсата на Роналдо ще се отрази върху Реал

Старши треньорът на Барселона Ернесто Валверде даде интервю за клубното списание, в което говори за най-важните аспекти за новия сезон. Също така той за първи път открито говори за трансфера на Кристиано Роналдо от кръвния враг Реал Мадрид в Ювентус. "Заминаването на Роналдо изглежда, че прекъсва конкуренцията между Меси и Кристиано, защото винаги когато се говори за единия, се говори и за другия. Както хората, така и аз, очакваме да видим какъв ефект ще има това събитие върху играта на Реал и реакцията им на трансферния пазар, докато те знаят, че Роналдо е в друг отбор, където може да повлияе върху първенството им и също така в Шампионската лига", коментира Валверде. Баският специалист говори и за еволюцията на футбола след триумфа на Франция на Световното първенство в Русия. "Победите основават школи и когато даден отбор спечели, така той поставя в противоречие това, което предишният победител е правил. Вярно е, че имаше състави като Франция, които владееха пространствата и имаха гъста защита, а също и добра атака. Имаше и тимове, които въпреки голямото си владеене на топката, не успяха да продължат. Такъв беше случаят с Испания. Това е нещо, което те кара да размишляваш", продължи той. Следващата тема на разговора беше балансът в играта на Барселона през миналия сезон. " Имахме ужасен ден срещу Рома. Точно в тези моменти трябва да бъдем внимателни. Знаем обаче, че в такива състезания като ШЛ и Мондиала, в края на крайщата зависеш от една грешка в точно определен ден. Трябва да си специално концентриран. През тази кампания ми се иска да имаме същите последователност, постоянство, сила и сплотеност на тима, каквите имахме през миналия сезон." Наставникът на каталунците не пропусна да изрази мнението си и за клубната школа. "Барса винаги трябва да залага твърдо на играчите от школата. Понякога има хора, които казват: "Ще вземем няколко човека отдолу, ще ги сложим в първия състав и всичко ще заработи". Но не е толкова просто. Първо, има големи очаквания и, второ, в първия тим има голяма конкуренция. Вярно е, че трябва да ги предпочитаме, защото юношите притежават нещо, което останалите нямат", заяви той. Накрая Валверде обсъди и въпроса за трофеите, които клубът преследва всяка година. "Наистина един сезон Барса спечели всичко, а друга година спечели пет състезания от шест възможни. Винаги искаме всичко, но това няма как да се случи или е много трудно. Задължени сме и искаме да преследваме всичко. Знам със сигурност едно нещо. Най-подходящият начин да се състезаваш за всичко е да си най-добрият от ден първи до края. Това ти гарантира само титлата в първенството. Защото Шампионската лига, както и Световното първенство, може да се спечели или загуби за 10 минути", завърши той.



