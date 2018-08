Тенис Григор Димитров тренира на новия корт в Ню Йорк 22 август 2018 | 13:29 - Обновена 0 0 0 0 6 Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава подготовката си за предстоящия US Open. В социалните мрежи се появи пореден клип на хасковлията, трениращ на новия стадион "Луис Армстронг" в Ню Йорк, където ще се провеждат някои от най-важните битки от последния за годината турнир от “Големия шлем”.

Самият Димитров се чувства много добре на новата настилка и след като не можа да защити титлата си в Синсинати, е насочил вниманието си изцяло към US Open, където е осми поставен. Great job @usopen with the new Louis Armstrong Stadium! Will be a loud one! pic.twitter.com/6FMKf6QlsT — Daniel Vallverdu (@danielvallverdu) August 21, 2018 Самият Димитров се чувства много добре на новата настилка и след като не можа да защити титлата си в Синсинати, е насочил вниманието си изцяло към US Open, където е осми поставен.

Още по темата

0 0 0 0 6 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1741 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1