Без Надал в Laver Cup, ясни са всички участници

Както е известно, този сезон и Григор Димитров получи покана от организаторите и ще помага на европейския състав да защити титлата си от миналата година, извоювана главно с мачовете на Роджър Федерер и именно Рафа Надал. Най-вероятната причина за отсъствието на Матадора е ангажимент към “Купа Дейвис”, но официално няма позиция по този случай.

Signed, sealed and ready to deliver for #TeamEurope 2018: @RogerFederer, Alexander Zverev, @GrigorDimitrov @DjokerNole @David__Goffin and @kyle8edmund. pic.twitter.com/35632y9PWU — Laver Cup (@LaverCup) August 21, 2018

Феновете се надяваха европейският отбор да бъде подсилен с Анди Мъри, но вместо това в действие ще гледаме другата британска звезда в световния тенис - Кайл Едмънд. Шампионът от “Мастърс”-а в Париж Джак Сок пък е последното попълнение в отбор “Свят”.

John #McEnroe locks in his squad for #TeamWorld 2018: @delpotrojuan, @KAndersonATP, @JohnIsner, @dieschwartzman, @JackSock and @NickKyrgios#LaverCup pic.twitter.com/mow4MdYkv2 — Laver Cup (@LaverCup) August 21, 2018

“Купа Лейвър” ще се проведе между 21 и 23 септемврви.



Отбор “Европа”: Григор Димитров, Роджър Федерер, Александър Зверев, Новак Джокович, Давид Гофен, Кайл Едмънд



