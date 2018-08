Шампионска Лига ПАОК изтръгна ценно реми от гостуването си на Бенфика 21 август 2018 | 23:55 - Обновена 0 0 0 0 0



Домакините започнаха мача уверено и можеха да поведат още в 6-ата минута, но гол на Жедсон Фернандеш бе отменен заради засада.

Πολλς μονομαχες απ τον δραστριο Δημτρη #Pelkas #SLBPAOK #UCL pic.twitter.com/xWGRyN8UT4 — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 21 август 2018 г.

В 45-ата минута Бенфика получи дузпа в своя полза за нарушение срещу Фернандеш в наказателното поле, а Пици хладнокръвно реализира от бялата точка за 1:0.



ПАОК обаче издебна своя момент и той дойде в 76-ата минута. Тогава при центриране от фаул

Oh yes! He did it! @AmrWarda10 @slbenfica_en - #PAOK 1-1 @ChampionsLeague #PlayOffs #1stLeg #UCL pic.twitter.com/eoYqg5Ibks — PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 21 август 2018 г.

Така ПАОК си тръгна доволен от Лисабон с важен гол на чужд терен. Изглежда обаче всичко ще се реши на реванша в Солун, като и Бенфика запазва своите шансове да продължи напред, ако успее да измъкне победата на гръцка земя.

