Англия Бекъм ще получи наградата на президента на УЕФА 21 август 2018 | 16:34 0 0 0 0 1 Дейвид Бекъм беше избран да получи наградата на президента на УЕФА. Настоящият ръководител на европейската футболна централа Александър Чеферин нарече бившия капитан на английския национален отбор "истинска икона на своето поколение". Чеферин отдаде почест на бившия футболист на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид. "Наградата на президента признава невероятните постижения, отличните професионални качества и личните качества, които са за пример. Избрах Бекъм да получи тазгодишната награда, защото той е глобален посланик на футбола. Показва играта и нейните стойности във всеки ъгъл на планетата. Неговите неуморни хуманитарни усилия са помогнали на множество деца по целия свят и трябва да бъдат почетени и отпразнувани. Бекъм е истинска футболна икона за своето поколение", заяви Чеферин, цитиран от сайта на УЕФА. Дейвид Бекъм ще получи наградата в Монако по-късно през 2018 година. Англичанинът има 762 мача и 130 гола в своята кариера на клубно и национално ниво. "Това е огромна чест за мен. Винаги давам 100 процента от мен. Горд съм, че ще бъда в знаменития списък от футболисти, които са получили наградата на президента на УЕФА. Опитах се да поддържам ценностите в отборната работа и честната игра. Имах много незабравими моменти на терена. Един от тях е победата на Манчестър Юнайтед с 2:1 срещу Байерн Мюнхен във финала в Шампионската лига през 1999 година. Това беше изключително магическа вечер в Барселона, когато ние победихме по много драматичен начин", коментира 43-годишният Дейвид Бекъм.

