Франция Анри иска да поеме Бордо, твърди Венгер 21 август 2018 | 12:56



"Да, той иска да бъде треньор. Анри е интелигентен и има нужните качества", каза той за вестник "Корс Мартен" по време на почивката си в Корсика.

1/2 Since announcing my decision to leave my full time role in broadcasting to pursue my ambition of becoming a manager, I have subsequently been linked with a number of positions both domestically and internationally.

1/2 Since announcing my decision to leave my full time role in broadcasting to pursue my ambition of becoming a manager, I have subsequently been linked with a number of positions both domestically and internationally.

Contrary to misleading reports people may have read... — Thierry Henry (@ThierryHenry) August 2, 2018 Относно собствената си кариера, Венгер заяви: "Тук въпросът е дали искам да жертвам личния си живот за професията." 2/2 at this moment neither myself nor my advisers have held any discussions with any club or national association. My intention has always been to be patient and I will take my decision in good time. — Thierry Henry (@ThierryHenry) August 2, 2018 Арсен Венгер не бърза да се завръща в треньорската професия, но сподели любопитната информация, че Тиери Анри иска да поеме Бордо. Постът при "жирондинците" може скоро да стане вакантен, след като ръководството на отбора отстрани временно Густаво Пойет."Да, той иска да бъде треньор. Анри е интелигентен и има нужните качества", каза той за вестник "Корс Мартен" по време на почивката си в Корсика.

