Жо-Вилдред Цонга се отказа от US Open

33-годишният Цонга, който в момента заема 64-то място в ранглистата на АТР, не е играл от февруари заради контузията. Мястото му в основната схема на турнира ще бъде заето от австралиеца Джеймс Дъкуорт, обявиха организаторите на надпреварата.

Jo-Wilfried Tsonga has officially withdrawn due to an ongoing knee injury...



Jo-Wilfried Tsonga has officially withdrawn due to an ongoing knee injury...

As a result, James Duckworth moves into the main draw.#USOpen pic.twitter.com/8NdZ6FAytD — US Open Tennis (@usopen) August 20, 2018 Откритото първенство на САЩ стартира на 27 август на "Флашинг Медоус" в Ню Йорк.

