Валери Божинов: Благодаря за всичко, Риека!

View this post on Instagram

Hvala vam za sve @nk_rijeka zelim vam puno srece i sve najboljie.Nazalost nisam dobio priliku i nisam imao sansu da mogu da pokazem moj kvalitet ali od parvog do poslednjieg dana sam bio profesionalac.Pozz vas Boza

A post shared by Valeri Bojinov Official (@valeribojinov86) on Aug 20, 2018 at 1:31pm PDT