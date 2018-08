Англия Мениджърът на Челси обеща да откаже цигарите 20 август 2018 | 17:33 - Обновена 0 0 0 0 5 Мениджърът на Челси Маурицио Сари обеща да подложи на изпитание волята си и да опита да откаже цигарите по време на престоя си на " Стамфорд Бридж ". Италианският специалист, за когото се твърди, че пуши до 4 кутии на ден, трудно издържа без цигара по време на дербито с Арсенал , като бе уловен от фотографите да стиска пакет цигари по време на мача, тъй като в Англия е стриктно забранено тютюнопушенето на стадионите. "Ще спра. Може би за една или две години и после ще започна да пуша отново. Срещу Арсенал играхме много добре 75 минути. Но имаше едни 15 минути, които бяха ужасни за нас. Не пресирахме, не се защитавахме. Наистина бяхме трагични в тези 15 минути и точно тогава ми се прииска да си запаля цигара", каза Маурицио Сари. Sarri celecrating with his cigarettes #CFC #CHEARS #PL pic.twitter.com/X9Y8fVjkUF — The Blues (@TheBlues___) August 18, 2018 "Ще спра. Може би за една или две години и после ще започна да пуша отново. Срещу Арсенал играхме много добре 75 минути. Но имаше едни 15 минути, които бяха ужасни за нас. Не пресирахме, не се защитавахме. Наистина бяхме трагични в тези 15 минути и точно тогава ми се прииска да си запаля цигара", каза Маурицио Сари. 0 0 0 0 5 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2796 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

