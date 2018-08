Дмитрий Мусерский подписа договор за 2 години със Сантори Сънбърдс

Спешу сообщить важную для меня новость! Переговоры длиною в 8 месяцев завершились... Моя мечта поиграть в японском чемпионате осуществилась. Контракт подписан. Следующие два года я буду выступать за команду «Suntory Sunbirds»! . Уверен, это будет интересный и полезный опыт для меня как для спортсмена, так и для моей личности в целом!

