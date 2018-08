Лека атлетика Санди Морис убедена, че жените могат да преминат 5.20 метра в овчарския скок 20 август 2018 | 14:56 - Обновена 0 0 0 0 0

A post shared by Sandi Morris (@sandicheekspv) on Aug 18, 2018 at 1:34pm PDT До края на сезона за нея остават само две състезания - финал в Диамантената лига в Цюрих на 30 август и Континентална купа в Острава (8-9 септември). Тя обаче вярва, че може да оглави вечната световна ранглиста, която в момента се държи от Елена Исинбаева с 5.06 м. На 27 юли тази година в родния си Грийнвил тя атакува 5.07 м и беше близо до преодоляването на тази височина. "Това беше най-доброто на 5.07 м, което съм правила. На 4.95 м чувствах, че имам много пространство над летвата. Помислих си 'Трябва да подобря световния рекорд тази вечер!'. Два от опитите ми бяха много солидни", каза Морис, която се присъедини към Исинбаева и Джен Сур в "Клуб 5 метра" с успеха си на 5.00 м в Брюксел през 2016 г. A post shared by Sandi Morris (@sandicheekspv) on Jul 29, 2018 at 10:32am PDT Морис не само вярва, че може да стане световна рекордьорка, но е убедена, че жените могат да скочат 5.20 м в овчарския скок. "Определено вярвам, че жените могат да скочат 5.20 м. И тази вяра ме кара да искам да докажа това, да скачам възможно най-много, колкото физически мога. Дали съм една от тези, които могат за скочат 5.20 м? Не знам, но бих искала да мисля така. Смятам, че определено имам скоростта и силата да подобря световния рекорд. Тази зима Санди Морис спечели първата си титла на международната сцена при жените, след като стана световна шампионка в зала в овчарския скок в Бирмингам с рекорд на шампионатите от 4.95 метра. 26-годишната американка имаше сребро от Олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016, сребро от Световното в Лондон на открито през миналата година и сребро от планетарния шампионат под покрив в Бирмингам през 2016 г. Но нито веднъж не беше стъпвала на върха до тази зима. През миналата седмица Морис постигна още една победа в Бирмингам - на Диамантената лига. РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1408

