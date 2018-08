Бертенс благодари на треньора си, Халеп призна за умора

Кики Бертенс спечели драматичния финал срещу световната №1 Симона Халеп в Синсинати на елитния турнир от сериите Premier 5. Холандката спаси мачбол в края на втората част, за да триумфира при 2-6 7-6(6) 6-2.

„Надявам се, че ще успея да намеря сили да говоря. Не мога да намеря думи, толкова съм щастлива. Симона, мисля, че правиш невероятна година като №1. Съжалявам за днес, но се надявам да изиграем още много такива мачове в бъдеще. Искам да благодаря на Рамон. Благодаря за всичко. Не само за днес, за последните три години. Подкрепата ти е изключителна.“

“It was such a big fight today.”@KikiBertens reacts to her three-set victory over World No. 1 Simona Halep in the @CincyTennis final. pic.twitter.com/hEuOhXgR4Y