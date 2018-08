Тенис Златен! Джокович срази Федерер и грабна мечтаната титла (видео) 20 август 2018 | 01:15 - Обновена 0 0 0 1 20

Only one can be named champion...



Who's your pick for the men's title?@sapsports #CincyTennis pic.twitter.com/DX0nNFob1R — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 19, 2018 След този триумф Ноле, който неотдавна спечели и "Уимбълдън" (титла №13 за него от "Големия шлем"), се изкачва на шеста позиция в ранглистата на ATP с равни точки с хърватина Марин Чилич (4445). 37-годишният Федерер остави втори със 7080 точки, а водачът Надал е с 10040.











Това бе мач №46 между двамата тенис титани, като Джокович има вече 24 победи срещу носителя на рекордните 20 титли от "Големия шлем". ПЪРВИ СЕТ:



Битката започна с труден откриващ сервис-гейм за поставения под №2 Федерер, който трябваше на два пъти да отразява точка за пробив. С помощта на отлични сервиси обаче швейцарецът се измъкна и не допусна да изостане рано в резултата. Джокович отговори с доста по-лесен и бърз гейм на нула и изравни резултата - 1:1. Федерер също спечели на нула следващото си подаване и отново излезе напред. Резултатът продължи да се движи без пробиви и Федерер се оттегли на втората почивка с аванс от 3:2. A set to the good @DjokerNole takes the opener from Roger Federer, 6-4.



Watch set 2 live https://t.co/hOHmv2faXn#CincyTennis pic.twitter.com/iYAghsbyig — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2018 Джокович изравни за 3:3 с гейм на нула, а веднага след това притисна сервиращия Федерер. Неочаквана двойна грешка на швейцареца донесе брейкпойнт на сърбина, който взе и следващото разиграване, а това означаваше пробив. Сърбинът лесно затвърди пробива и при 5:3 се доблжи на гейм до спечелването на първата част. Федерер взе деветия гейм, но Джокович даде само една точка на съперника си в следващото си подаване и първият сет приключи.



Джокович изравни за 3:3 с гейм на нула, а веднага след това притисна сервиращия Федерер. Неочаквана двойна грешка на швейцареца донесе брейкпойнт на сърбина, който взе и следващото разиграване, а това означаваше пробив. Сърбинът лесно затвърди пробива и при 5:3 се доблжи на гейм до спечелването на първата част. Федерер взе деветия гейм, но Джокович даде само една точка на съперника си в следващото си подаване и първият сет приключи. ВТОРИ СЕТ: Back on serve!



Roger Federer misses a forehand approach wide to give back his advantage, and Novak Djokovic will serve at 1-2. Will he close this @CincyTennis final out in straight sets?



Follow @Infosys #ATP Scores & Stats https://t.co/44ScYPlGIr pic.twitter.com/zhmzUFeTqo — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 19, 2018 Федерер имаше труден първи-сервис гейм и във втория сет, но все пак го взе, без да даде брейкпойнт на противника. След това швейцарецът успя за първи път от началото на двубоя да реализира пробив. Той се възползва от момент, в който сърбинът не изглеждаше максимално концентриран. Двойна грешка на Джокович сложи край на гейма и Федерер поведе с 2:0, но много бързо Маестрото от Базел се прости с аванса си от пробив. Сърбинът направи рибрейк за 1:2, като този път той бе улеснен от някои грешки на Федерер, включително двойна грешка при 40:40. С гейм на нула Джокович заличи напълно преднината на съперника си, но след това Федерер си върна водачеството - 3:2.







Федерер имаше труден първи-сервис гейм и във втория сет, но все пак го взе, без да даде брейкпойнт на противника. След това швейцарецът успя за първи път от началото на двубоя да реализира пробив. Той се възползва от момент, в който сърбинът не изглеждаше максимално концентриран. Двойна грешка на Джокович сложи край на гейма и Федерер поведе с 2:0, но много бързо Маестрото от Базел се прости с аванса си от пробив. Сърбинът направи рибрейк за 1:2, като този път той бе улеснен от някои грешки на Федерер, включително двойна грешка при 40:40. С гейм на нула Джокович заличи напълно преднината на съперника си, но след това Федерер си върна водачеството - 3:2. Седмият гейм отново се оказа фатален за Федерер, който допусна пробив и Джокович вече беше съвсем близо до големия триумф. Този път швейцарецът се срина, допускайки обрат от 40:0. Двойна грешка на Федерер донесе брейкпойнт на сърбина, а при следващата точка Джокович “матира” съперника си с блестящ минаващ удар по правата. HISTORY



The Career Golden Masters is Novak Djokovic's



Djokovic becomes the 1st player to win all 9 #ATPMasters1000 events, downing Federer 6-4, 6-4 in the @CincyTennis final . pic.twitter.com/oA95IhQhzl — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 19, 2018



Джокович затвърди пробива за аванс от 5:3, а Федерер успя единствено да се пребори за още един гейм. В 10-ия гейм сърбинът сложи точка на спора, а турнирът в Синсинати има своя нов шампион, след като миналогодишният - Григор Димитров, бе детрониран на 1/8-финалите именно от Новак Джокович. Джокович затвърди пробива за аванс от 5:3, а Федерер успя единствено да се пребори за още един гейм. В 10-ия гейм сърбинът сложи точка на спора, а турнирът в Синсинати има своя нов шампион, след като миналогодишният - Григор Димитров, бе детрониран на 1/8-финалите именно от Новак Джокович. Сърбинът Новак Джокович срази с 6:4, 6:4 седемкратния шампион Роджър Федерер на финала на турнира от серията "Мастърс" в Синсинати. Поставеният под №10 Джокович имаше 5 загубени финала в тази надпревара, но днес за първи път в кариерата си успя да грабне този чакан дълго трофей. Триумфът позволи на Джокович да запише историческо постижение. 31-годишният сърбин стана първият тенисист в историята, който може да се похвали, че е спечелил всичките 9 турнира от категорията "Мастърс". Така той постигна т.нар. "Златен Мастърс". Сърбинът вече има 31 "Мастърс" титли, а Федерер остава с 27. Рекордьор е испанецът Рафаел Надал с 33.

Още по темата

0 0 0 1 20 БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 34821 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2