Алонсо и ко триумфираха в "6-те часа на Силвърстоун"

Пилотите на Toyota с автомобила с номер 8 Фернандо Алонсо, Себастиен Буеми и Казуки Накаджима триумфираха в "6-те часа на Силвърстоун" - тяхната трета последователна победа в Световния шампионат по издръжливост (WEC) след успехите на "Спа" и "Льо Ман".

Триото отново бе в отделна битка за победата със съотборниците си в другата Toyota (номер 7) - Майк Конуей, Камуй Кобаяши и Хосе Мария Лопес, като тя отслабваше и се засилваше в различните етапи от състезанието.

Алонсо изпревари стартиралия от полпозишън Конуей и поведе в третия час, създавайки преднина от около 5 секунди. Тя обаче изчезна с появата на колата за сигурност и по-късно Лопес изпревари Накаджима и генерира аванс от 14 секунди.

Автомобилът с номер 8 влезе в бокса за смяна на носа, но след това Буеми седна в затворения кокпит и направи перфектен стинт, който в крайна сметка доведе екипажа до победата. Буеми изпревари Кобаяши 48 минути преди финала на 6-те часа и записа време с 19 секунди по-бързо от съотборниците си в другия японски автомобил.

Най-добри от останалите бяха частният тим Rebellion с Густаво Менезис, Матиас Беше и Тома Лорент, които финишираха с 4 обиколки зад победителите. Беше претърпя кошмарен старт, завъртайки се на втория завой и въвличайки в хаоса съотборниците си от втория автомобил и Стефан Саразен от руския частен тим SMP Racing. Със същия тим се състезава и Ф1 шампионът Дженсън Бътън, но неговата кола получи технически проблем с двигателя и се оттегли рано от състезанието.

Във втория LMP2 клас отборите на Джеки Чан доминираха и съответно заеха първите две места. В GTE категорията Ferrari победиха за първи път този сезон с автомобила с номер 51. По-добрият екип на Ford изгуби шансовете за победа заради смяната на лявата врата.