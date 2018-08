Гуардиола за Агуеро: Не съм го виждал по този начин

Мениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, похвали Серхио Агуеро, който реализира три гола за победата на шампионите с 6:1 у дома срещу Хъдърсфийлд в двубой от втория кръг във Висшата лига.

"Не съм го виждал по този начин след идването ми тук. Той е в невероятна форма след завръщането му от почивка след края на световния шампионат. Играе отлично с и без топка. Пасовете му са добри, но завършващият му удар е изключителен. Взаимодействието между Серхио Агуеро и Габриел Жезус беше невероятно. Решихме да играем с двама нападатели, но не знам дали ще бъде така и в бъдеще", каза Гуардиола след днешния успех на "небесносините".

Man City’s 32 shots v Huddersfield is their most in any of the 78 PL games under Pep Guardiola - previously 28 in 6-0 win at Watford, Sept 2017 pic.twitter.com/yTi7gh1xIa