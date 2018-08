Федерер: Никога не съм искал да тествам много ракети

Every three years at #CincyTennis...



2009 final: Federer d. Djokovic 6-1 7-5



2012 final: Federer d. Djokovic 6-0 7-6(7)



2015 final: Federer d. Djokovic 7-6(1) 6-3



2018 final: pic.twitter.com/zLdVjEW8nc