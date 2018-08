Тенис Гофен обясни за болките и отказването срещу Федерер 19 август 2018 | 15:58 0 0 0 0 0 След като победи Марин Чилич на 1/2-финал, Новак Джокович бе попитан за евентуалния финал срещу Роджър Федерер, без въобще все още да е ясно дали Маестрото ще победи Гофен. Новак обясни, че това е неуважително, а няколко часа по-късно Гофен му благодари. „Беше много мило от негова старана“, каза белгиецът. „Разбира се, Федерер е най-добрият играч, спечелил е всичко. Това е красотата на спорта – всеки ден може да се случи нещо голямо. Работим всеки ден, за да побеждаваме играчи като Федерер, Надал и Джокович. Правил съм го преди. Човек никога не знае, всичко е възможно. Разбира се, Роджър почти винаги е фаворит във всеки мач, но ние се борим. Хубаво е да виждам, че хората ме уважават.“ 150 tour finals for @rogerfederer



Watch the best bits from his @CincyTennis semi-final win over @David__Goffin...



@TennisTV pic.twitter.com/fJaVNCxe8B — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 19, 2018 Гофен коментира и решението си да се откаже: „Нямаше смисъл да продължавам. Изпълнявах първи сервис със 160 км/ч. След като загубих първия сет, трябваше да сервирам още два сета, за да победя. Иначе се чувствах добре – усещах добре форхенда си, движех се добре. Сервисът обаче… една седмица пред US Open, нямаше смисъл.“ Гофен каза, че още след мача с Дел Потро е започнал да усеща болки в рамото. TennisKafe.com

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2281

1