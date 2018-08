Тенис Григор Димитров остава в топ 8 след Синсинати 19 август 2018 | 14:39 - Обновена 0 0 0 2 18

Supreme athleticism @GrigorDimitrov takes to the air for an acrobatic smash! #CincyTennis pic.twitter.com/OnonkYifdw — Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2018

Григор загуби 910 точки от актива си за ранглистата и вече има 3790 пункта, които му отреждат ключовото осмо място в класацията на АТР. Давид Гофен единствено имаше възможност да прати българина на девета позиция, но за целта трябваше да спечели титлата в Синсинати, а той се отказа поради контузия в рамото в началото на втория сет в полуфинала си с Федерер.



Осмото място в ключово, защото дава възможност на Димитров да продължава да пропуска първи кръг на “Мастърс”-ите, да не играе с по-високо поставен от себе си до четвъртфиналите и да има сравнително лесни противници в началните фази на турнирите от “Големия шлем”.

Димитров почти сигурно ще бъде осми поставен на US Open, който е следващият турнир в програмата му и започва на 27 август.



В топ 10 има няколко промени след “Мастърс”-а в Синсинати - Джокович вече е седми, а при титла ще се изравни по точки с шестия Марин Чилич, докато Кевин Андерсън скочи до петата позиция. Доминик Тийм се свлече до девето място, а десети вече е Гофен, изпреварил Джон Иснър. Първата ни ракета Григор Димитров ще заеме осма позиция в световната ранглиста по тенис от следващата седмица, след като станаха ясни финалистите в “Мастърс”-а в Синсинати. Както е известно, българинът не можа да защити титлата си от миналата година и бе спрян на осминафиналите в драматичен двубой с Новак Джокович, който пък ще си оспорва отличието с Роджър Федерер.Григор загуби 910 точки от актива си за ранглистата и вече има 3790 пункта, които му отреждат ключовото осмо място в класацията на АТР. Давид Гофен единствено имаше възможност да прати българина на девета позиция, но за целта трябваше да спечели титлата в Синсинати, а той се отказа поради контузия в рамото в началото на втория сет в полуфинала си с Федерер.Димитров почти сигурно ще бъде осми поставен на US Open, който е следващият турнир в програмата му и започва на 27 август.В топ 10 има няколко промени след “Мастърс”-а в Синсинати - Джокович вече е седми, а при титла ще се изравни по точки с шестия Марин Чилич, докато Кевин Андерсън скочи до петата позиция. Доминик Тийм се свлече до девето място, а десети вече е Гофен, изпреварил Джон Иснър.

Още по темата

0 0 0 2 18 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 11254 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2