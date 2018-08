Халф на Байер Леверкузен получи контузия на коляното

Байер (Леверкузен) ще бъде без полузащитника Юлиан Баумгартлингер до средата на октомври, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Хамфът е получил контузия на лявото коляно при вчерашната победа с 1:0 при гостуването на петодивизионния Пфорцхайм в среща от първия кръг в турнира за Купата на Германия. От Байер уточниха, че засега не се налага Баумгартлингер да се оперира, но той ще почина "около два месеца".

Update on Julian Baumgartlinger: He’s injured a ligament in his left knee, but we won’t know more until there’s further testing done in Leverkusen.



Wishing you a speedy recovery Baumi! pic.twitter.com/9ibKWM2uhY