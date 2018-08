Шампионски пръстен на НБА бе продаден на търг

Шампионският пръстен на легендата на НБА Оскар Робъртсън беше продаден на търг за малко повече от 91 хиляди долара, съобщава АП. Робъртсън е член на "Залата на славата" на баскетбола от 1980 година, а през 1996-а попада в класацията на 50-е най-добри баскетболисти в историята на НБА.

Oscar Robertson just sold his championship ring for $75K.https://t.co/FQ7BX3fIl4