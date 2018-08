Кими Райконен е озадачен от Нико Розберг

Кими Райконен сподели, че не разбира защо Нико Розберг се е оттеглил през 2016, а сега се е завърнал като ТВ коментатор във Формула 1. Немецът шокира всички с решението да прекрати кариерата си веднага след спечелването на световната титла. През последните две години, обаче, той неизменно присъства на всяко състезание и е коментатор за Скай Спортс както в Англия, така и в Германия.

Райконен заяви, че по времето, когато Розберг се оттегли, му е влязъл в положението, но сега е озадачен защо Нико продължава да се занимава със спорта в ролята си на коментатор.

"Когато ми обясни, го приех и си казах, че е ОК, разбрах го" сподели Райконен по време на премиерата на своята автобиография в Хелзинки. "Сега стои там с микрофон. Предвид причините да напусне, сега не мога да си обясня защо се връща".

От своя страна, Кими каза, че на него няма да му е трудно да се пенсионира, когато му дойде времето, защото се интересува само от пилотирането, но не и от съпътстващите го неща във Ф1.

"Много ще ми олекне когато приключа с всички неща, които не са свързани със самото каране. Карането си е супер, само то".

"Бих се занимавал с нещо друго, например да проектирам кола, само че не публично. Няма да стърча с микрофон".

За своята книга Кими беше лаконичен както винаги: "Каквото е такова. Не ме вълнува дали някой ще му хареса или не".

Английската версия на автобиографията, озаглавена "Непознатият Кими Райконен" ще излезе на 18 октомври.

