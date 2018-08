Ман Юнайтед замина без Алексис Санчес за мача с Брайтън

Манчестър Юнайтед замина без Алексис Санчес за гостуването си за мача с Брайтън. “Червените дяволи” гостуват на “чайките” тази вечер от 18 часа, а вчера излетяха за мача, но в групата, която се качи на самолета не бе забелязана чилийската звезда. Не се знае на какво се дължи отсъствието на крилото, като то не бе споменато и от Жозе Моуриньо на традиоционната пресконференция в петък.

Ander Herrera and Jesse Lingard both return to United's travelling squad but there was no sign of Alexis Sanchez as the team flew to Brighton. #mufc