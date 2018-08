Испания Лео с фантастична статистика срещу Алавес 19 август 2018 | 12:07 - Обновена 0 0 0 0 2

Last night was a football fan’s DREAM Saw actual Lionel Messi score 2 goals Feeling very lucky today thank you @FCBarcelona pic.twitter.com/6rZSFcRmb2 — Emily. Not Emma. (@EmClarkie) August 19, 2018

Маестрото от Росарио не сбърка нито веднъж в опитите си за дрибъл и завърши със 100% в този компонент (6/6). Освен това той създаде 5 възможности за съотборниците си, отправи 4 изстрела в рамките на вратата, даде 3 извеждащи подавания, удари 2 греди, отбеляза 2 гола, спечели 3 нарушения и отправи общо 8 изстрела. Капитанът на Барселона Лионел Меси вкара два гола за първата победа на своя тим през новия сезон в Испания. Аржентинската легенда прати топката два пъти в мрежата на Алавес за успеха с 3:0, а статистиката му в първия мач на “лос кулес” за новата спортно-състезателна година бе просто фантастична.Маестрото от Росарио не сбърка нито веднъж в опитите си за дрибъл и завърши със 100% в този компонент (6/6). Освен това той създаде 5 възможности за съотборниците си, отправи 4 изстрела в рамките на вратата, даде 3 извеждащи подавания, удари 2 греди, отбеляза 2 гола, спечели 3 нарушения и отправи общо 8 изстрела.

