Вратарят на Киево в болница след сблъсъка с Роналдо

Вратарят на Киево Стефано Сорентино беше приет в болница с фрактура на носа и подозрения за травма на главата, след като пострада при сблъсък с Кристиано Роналдо по време на двубоя между Киево и Ювентус снощи от първия кръг на новия сезон в Серия А.

Stefano Sorrentino in hospital after collision with Cristiano Ronaldo. Reportedly has a broken nose but tests show no other issues atm. forza @Sorrentino! #GliOcchiDellaTigre pic.twitter.com/HJgD79xmV4