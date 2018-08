Шоуто е факт - Федерер срещу Джокович за титлата в Синсинати

8 trips to the #CincyTennis final?

Носителят на 20 титли от "Големия шлем" и седемкратен шампион Роджър Федерер се класира за финала на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати, след като противникът му Давид Гофен се отказа поради контузия в гърба в началото на втория сет на интригуващия им сблъсък. Швейцарският маестро спечели първата част след тайбрек - 7:6(3), а при 1:1 и 40-30 на свой сервис белгиецът за пореден път в последните 18 месеца стана жертва на физическо неразположение.За награда обаче феновете на спорта ще наблюдават мечтан финал - Федерер ще преследва безпрецедентна осма титла в Синсинати срещу Новак Джокович, който пък ще се бори за първо отличие от Охайо от шестия си опит , а при успех ще стане първият тенисист в историята със "Златен Мастърс", покорявайки (евентуално) всяка една от деветте спирки на най-високата категория на АТР.Федерер вероятно е видял купища позитивни знаци - т.е. слабости - у Джокович в първия му сет в осминафиналния сблъсък с Григор Димитров, както и по начина, който счупи ракетата си, след като бе пробит и загуби сет от Милош Раонич. Сърбинът се нуждаеше от четири поредни трисетови победи за мястото си на финала, докато Маестрото срещу Гофен увеличи удивителната си серия на 97 спечелени сервис-гейма в Синсинати - поредица, започнала през 2014-а (той пропусна изданията през 2016-а и 2017-а).Белгиецът заслужава поздравления за играта си срещу Федерер, който също подсказа на Джокович, че не е неуязвим в Охайо - Гофен спечели несравнимо повече разигравания (с повече от 3 удара) от основната линия и демонстрира признаци на пропукване едва когато трябваше да сервира за втори път за оставане в първия сет при 5:6. В крайна сметка той се справи със задачата си, макар Федерер да започваше да го тормози с убийствени форхенди, пращащи топката в полето му от невъзможни ъгли.Тайбрекът започна с поредната неуспешна атака на мрежата на швейцареца, който бе доста неубедителен в този компонент, но мини-пробивът незабавно бе върнат, и то двойно. Впоследствие Маестрото си свърши работата, повишавайки нивото на изпълненията си от основната линия в ключовите моменти на "дългия гейм".Гофен си взе медицински таймаут, за да получи масаж на задната част на дясното рамо, след което започна да дава признаци с езика на тялото си, че не се чувства в оптимално състояние. Вчерашният ден бе изключително тежък за него, защото елиминира последователно бомардировачите Кевин Андерсън и Хуан Мартин дел Потро, като със сигурност е изразходил доста енергия от основната линия.Федерер извади късмет, защото допусна да се стигне до дюс за първи път в мача при първото си подаване във втория сет, и то главно заради свои непредизвикани грешки от форхенд. Той удържа, а при 40-30 за Гофен белгиецът се насочи към мрежата с наведена глава и уведоми съперника, че не може да продължи.Гофен реализира 7 уинъра от форхенд и 4 от бекхенд (1 ас), като направи 14 непредизвикани грешки (по 5 от двете страни на ракетата и 4 двойни от сервис), докато Федерер спечели директно 24 точки - 10 от форхенд, само 3 от бекхенд и чрез 11 аса. Той сбърка 8 пъти от форхенд, 10 от бекхенд и два пъти от начален удар, но колебанията му не бяха тествани по-сериозно във втория сет.Федерер и Джокович ще се срещнат за 46-и път, като засега сърбинът води с 23:22 победи, а последният им дуел е от полуфиналите на Australian Open 2016, когато Ноле печели в четири сета. Въпреки че двамата не са се срещали от две години и осем месеца, Джокович помни болезнено добре как именно Федерер го надви в три от петте случая, когато стигна финала в Синсинати, но не спечели нито сет и не докосна купата.