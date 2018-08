Тенис На прага на "Златния Мастърс" - Джокович е финалист в Синсинати 19 август 2018 | 01:08 - Обновена 0 0 0 0 3 Novak Djokovic is 1 win from completing the Career Golden Masters



The delivered to the crowd. Leave a below if you enjoyed his effort against Marin Cilic.



Read More https://t.co/upGVHQmD9A pic.twitter.com/w1Kxhc7u0z — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 18, 2018

Елиминирайки хърватина, Ноле на практика прекрати серията му от девет поредни победи в Синсинати, защото Чилич е шампион от 2016 година, а миналата не участва. Също така Джокович за първи път е на "Мастърс" финал от Рим миналия сезон, като ще направи шести опит да спечели единственото събитие от календара на АТР1000, което все още му убягва. Това би било и 31-ва "Мастърс" титла за Джокович, с която евентуално ще съкрати изоставането си по този показател от Рафаел Надал, който добави 33-а миналата седмица с триумфа в Торонто. Tomorrow at #CincyTennis (): a chance to catch 'em all (#Djokémon)



Novak Djokovic career Slams, Masters, WTFs:



—

—

—

—

—

—

—

—

—

—…

—

—

—

— — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 18, 2018

Естествено, задачата на Ноле никак няма да е лесна, защото на пътя му ще застане Роджър Федерер или Давид Гофен, които се изправят един срещу друг в другия полуфинален сблъсък. WHAT A BACKHAND @DjokerNole turning heads in his @CincyTennis semi-final



@TennisTV pic.twitter.com/LLyq3NZPQD — ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 18, 2018

С победата си над Чилич Джокович увеличи сметката си срещу него на 15-2, като именно последните две срещи между тях бяха приключили с победа на хърватина - в Париж 2016 и на финала в "Куинс" тази година.

Първият сет практически бе решен с ранния пробив за 2:1, който Джокович успя да осъществи, главно заради непредизвиканите грешки на 29-годишния хърватин. Чилич направи 10 уинъра и сбърка 16 топки, 9 от които от любимия си форхенд. За разлика от предишните мачове, когато повишаваше нивото си значително в ключовите моменти, този път хърватинът не се възползва от пропукванията на сервис на Джокович и не можа да върне пробива. Cincy, the is mutual #WheresWaldo #NoleFam #CincyTennis pic.twitter.com/vx8sk3gsBN — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 18, 2018

Вторият сет започна контрастно, като този път Чилич стигна до ранен брейк, като намали грешките от форхенд и започна да го използва по предназначение от основната линия, а Джокович стана прекалено пасивен. Той не почерпи дивиденти от решението да стои на около метър зад очертанията на корта и реализира само два печеливши удара при 10 в първия сет. Чилич удържа подаването си и затвърди пробива в 10-минутен сервис-гейм, в който се стигна до цели пет дюса, но Ноле не можа да поеме инициативата, а и мрежата помогна на съперника му в решителен момент. Въпреки че за 4:1 хърватинът проби отново, той не можа да завърши сета от първия опит на свое посрещане, но все пак от втория се справи убедително и с ас вкара мача в трети сет. Four 3-setters in a row



The moment @DjokerNole moved to within one step of his first #CincyTennis pic.twitter.com/Tt0fbMNniX — Tennis TV (@TennisTV) August 18, 2018

В крайна сметка този път решаващ бе пробив за 5:3 в полза на Джокович, който след 2 часа и 38 минути приключи спора, възползвайки се от втория си мачбол, като в същото време успя да отрази 9 от 12-те точки за пробив срещу себе си. На прага на "Златния Мастърс" - Джокович е финалист в Синсинати Носителят на 13 титли от "Големия шлем" Новак Джокович е на прага на осъществяване на изключителното постижение "Златен Мастърс", след като за шести път в кариерата си ще има възможността да покори тенис турнира от най-високата категория на АТР в Синсинати. След като обърна Григор Димитров на осминафиналите и постигна също трисетова победа над Марин Чилич, великият сърбин се справи със съпротивата и на Марин Чилич с 6:4, 6:3, 3:6, за да стигне до битката за трофея.Елиминирайки хърватина, Ноле на практика прекрати серията му от девет поредни победи в Синсинати, защото Чилич е шампион от 2016 година, а миналата не участва. Също така Джокович за първи път е на "Мастърс" финал от Рим миналия сезон, като ще направи шести опит да спечели единственото събитие от календара на АТР1000, което все още му убягва. Това би било и 31-ва "Мастърс" титла за Джокович, с която евентуално ще съкрати изоставането си по този показател от Рафаел Надал, който добави 33-а миналата седмица с триумфа в Торонто.Естествено, задачата на Ноле никак няма да е лесна, защото на пътя му ще застане Роджър Федерер или Давид Гофен, които се изправят един срещу друг в другия полуфинален сблъсък.С победата си над Чилич Джокович увеличи сметката си срещу него на 15-2, като именно последните две срещи между тях бяха приключили с победа на хърватина - в Париж 2016 и на финала в "Куинс" тази година.Първият сет практически бе решен с ранния пробив за 2:1, който Джокович успя да осъществи, главно заради непредизвиканите грешки на 29-годишния хърватин. Чилич направи 10 уинъра и сбърка 16 топки, 9 от които от любимия си форхенд. За разлика от предишните мачове, когато повишаваше нивото си значително в ключовите моменти, този път хърватинът не се възползва от пропукванията на сервис на Джокович и не можа да върне пробива.Вторият сет започна контрастно, като този път Чилич стигна до ранен брейк, като намали грешките от форхенд и започна да го използва по предназначение от основната линия, а Джокович стана прекалено пасивен. Той не почерпи дивиденти от решението да стои на около метър зад очертанията на корта и реализира само два печеливши удара при 10 в първия сет. Чилич удържа подаването си и затвърди пробива в 10-минутен сервис-гейм, в който се стигна до цели пет дюса, но Ноле не можа да поеме инициативата, а и мрежата помогна на съперника му в решителен момент. Въпреки че за 4:1 хърватинът проби отново, той не можа да завърши сета от първия опит на свое посрещане, но все пак от втория се справи убедително и с ас вкара мача в трети сет.В крайна сметка този път решаващ бе пробив за 5:3 в полза на Джокович, който след 2 часа и 38 минути приключи спора, възползвайки се от втория си мачбол, като в същото време успя да отрази 9 от 12-те точки за пробив срещу себе си.

Още по темата

0 0 0 0 3 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 4872 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1