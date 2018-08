Фюри подчини Пианета в скучен мач, изправи се лице в лице с Уайлдър на ринга

Битката с Пианета бе толкова скучна на феновете в залата в столицата на Северна Ирландия, че те освиркаха и двамата след края на последния десети рунд. Победата на Фюри бе категорична, като той получи гласа на съдията (срещата бе точкувана от само един, а не трима съдии край ринга, както е обикновено) за всички рундове - 100:90.

"The fight. Is. On."



Frank Warren has just confirmed that Tyson Fury v Deontay Wilder IS happening.

https://t.co/oYdw1vvUQ4 pic.twitter.com/KWF96lrHFV