Бертенс обърна Квитова и стигна финала в Синсинати

Успехът на Бертенс е седми пореден за нея над съпернички от топ 10, като за победата й трябваха 1 час и 56 минути, а на финала ще се изправи срещу световната номер 1 Симона Халеп или Арина Сабаленка.

Двубоят между двете не бе изпълнен с печеливши удари, тъй като и двете залагаха на по-консервативна тактика. Разиграванията бяха сравнително дълги, предимно с пращане на топката в средата на корта от основната линия. Обикновено, когато някоя опитваше да смени посоката или да бъде по-агресивна, обикновено един или два удара по-късно се стигаше до грешка. В началото на срещата Квитова бе тази, която се придвижваше по-добре, но впоследствие натрупаната умора в нея си каза думата и тя нямаше особено съпротивителни сили в третия сет. Чехкинята върна пробива изоставане във втория, но моментално допусна рибрейк и от този момент нататък везните се наклониха в полза на Бертенс. "It doesn't matter who I'm playing, I just want to play! I'm looking forward to tomorrow." @kikibertens reflects after her @CincyTennis semifinal victory and looks ahead to the final! pic.twitter.com/qZYKyfYH0g — WTA (@WTA) August 18, 2018 С класирането на финала холандката прибави 525 точки към актива си и от следващата седмица ще бъде на 15-а позиция, а ако спечели титлата, ще се изкачи до 13-о място. Световната номер 17 Кики Бертенс осъществи впечатляващ обрат с 3:6, 6:4, 6:2 срещу шестата в световната ранглиста потенис Петра Квитова и се класира на финала на турнира от сериите Premier 5 в Синсинати. Холандката е победителка в Чарлстън, като сега за трети път през сезона ще се бори за титла, след като го направи неуспешно в Мадрид (иначе тя е и четвъртфиналистка на “Уимбълдън”).Успехът на Бертенс е седми пореден за нея над съпернички от топ 10, като за победата й трябваха 1 час и 56 минути, а на финала ще се изправи срещу световната номер 1 Симона Халеп или Арина Сабаленка.С класирането на финала холандката прибави 525 точки към актива си и от следващата седмица ще бъде на 15-а позиция, а ако спечели титлата, ще се изкачи до 13-о място.

1