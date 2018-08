Атаката на Челси победи тази на Арсенал в спектакъл с пет гола на "Стамфорд Бридж" (видео)

Arsenal lose their opening 2 league games of a season for the first time since 1992-93 under George Graham. They went on to finish 10th but won both the FA Cup and the League Cup pic.twitter.com/BpqJMCOOc3 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 18, 2018

The Blues have arrived at Stamford Bridge! #CHEARS pic.twitter.com/otTQdV8NKe — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2018

Новият мениджър на Челси Маурицио Сари вече може да се похвали с мечтан старт на кариерата си в Англия, след като днес неговият отбор победи 3:2 Арсенал в лондонското дерби от втория кръг на Премиър лийг. Двубоят на " Стамфорд Бридж " се превърна в истински празник на атакуващия футбол, но защитите на двата тима показаха прекалено много слабости за претенциите на лондонските грандове. Педро Родригес откри резултата в деветата минута, а Алваро Мората удвои в 20-ата. Въпреки лошото начало Арсенал намери сили да се върне в двубоя. Хенрих Мхитарян намали в 37-ата, а четири минути преди почивката Алекс Иуоби изравни. Маркос Алонсо донесе победата на домакините девет минути преди края и още повече вгорчи началото за новия мениджър на Арсенал Унай Емери , който трябва да преглътне втора поредна загуба. Това се случва на "артилеристите" за първи път от сезон 1991/92.Голямата звезда на Челси Еден Азар отново остана на скамейката за началото, въпреки очакванията, че днес ще бъде титуляр. Иначе Сари не бе направил нито една промяна в сравнение с двубоя с Хъдърсфийлд . Това означаваше, че Педро Родригес, Вилиан и Алваро Мората действаха в предни позиции. Начо Монреал започна за Арсенал на мястото на контузения Ейнсли Мейтланд-Найлс . Унай Емери пък бе предпочел Алекс Иуоби да стартира пред Аарън Рамзи Петер Чех остана на вратата, а Александре Лаказет Дани Уелбек бяха резерви.Челси започна по-добре и в деветата минута вече водеше в резултата. Жоржиньо изведе Алонсо по левия фланг, където испанецът направи един от типичните си скоростни пробиви, след което центрира перфектно към своя сънародник Педро, който стреля в ъгъла - 1:0.Няколко минути след това нова добра атака на домакините, в основата на която бе Канте, завърши с хубав удар на Баркли, след който топката профуча над напречната греда.

@@@

Този пропуск бе наказан още в ответната атака. Аспиликуета изведе с подаване от дълбочина Мората, който се озова сам срещу Мустафи. Нападателят напредна, финтира и стреля през краката на съперника, пращайки топката в далечния ъгъл.

8 - Henrikh Mkhitaryan has been directly involved in eight goals in his 13 Premier League games for Arsenal (3 goals, 5 assists), one more than in his last 25 for Manchester United (7). Revitalised. pic.twitter.com/7nEpdoVujq — OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2018

В 32-рата минута Мхитарян повтори пропуска на Обамеянг от по-рано. Арменецът получи от Иуоби в същата позиция и стреля по същия начин - над вратата. Пет минути след това обаче Мхитарян се реваншира, след катошутира силно по земя от 20-ина метра, пращайки топката в долния десен ъгъл на вратата на Кепа. Най-скъпият вратар на света нямаше добра видимост и успя само да докосне топката с една ръка, но не и да спре пътя й - 2:1.

2 - Arsenal have scored more goals in the first half against Chelsea than in their last six Premier League visits to Stamford Bridge. Revolution. pic.twitter.com/hfHqGIRm7x — OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2018 Две минути след това Арсенал стигна до изравнително попадение. Мхитарян проби отдясно и пусна по земя към Иуоби, който простреля Кепа от същата позиция, от която преди това пропуснаха неговите съотборници. Вратарят отново докосна топката, но недостатъчно.



Този развой ентусиазира "артилеристите" и до почивката те имаха още две чудесни възможности да стигнат дори до пълен обрат. Обамеянг и Иуоби обаче ги пропуснаха.

За началото на второто полувреме Унай Емери включи в игра Лукас Торейра, който дебютира за Арсенал. Уругваецът замени Джака.

В 52-рата минута Канте получи от Мората и стреля от около 15 метра, но Сократис се хвърли и блокира. Халфът след това опита добавка, но не бе точен. Домакините претендираха, че бранителят на Арсенал е играл с ръка, но Мартин Аткинъсн правилно подмина тази ситуация.

Пет минути по-късно Баркли стреля остро по земя, но Чех внимаваше и спаси.

В 61-вата минута Обамеянг вкара топката във вратата на Кепа, но флагът на страничния съдия бе вдигнат и попадението правилно бе отменено заради засада.

Две минути след това в игра за Челси се появиха Азар и Матео Ковачич , който дебютира за Челси. Те замениха Вилиан и Баркли.



"Сините" от Лондон продължиха да доминират през второто полувреме. В 73-тата минута "Сините" от Лондон продължиха да доминират през второто полувреме. В 73-тата минута Давид Луис стреля добре от пряк свободен удар, но Чех боксира.





Две минути след това Канте пропусна с глава от изгодна позиция, но в 81-вата логичното се случи. Лаказет сбърка един пас назад, с което даде възможност на Азар да пробие отляво, след което да центрира по земя към Алонсо, който стреля между краката на Чех за 3:2. В 78-ата минута Кепа спаси удар отблизо на Рамзи, но първоначално не успя да улови топката. Лаказет и Торейра опитаха да стигнат до нея, но стражър все пак улови преди съперниците си.Две минути след това Канте пропусна с глава от изгодна позиция, но в 81-вата логичното се случи. Лаказет сбърка един пас назад, с което даде възможност на Азар да пробие отляво, след което да центрира по земя към Алонсо, който стреля между краката на Чех за 3:2. @@@

До края Чех спаси отбора си от разгром, след като се намеси срещу Азар, който излезе сам срещу него, и изби два силни удара на резервата Жиру. Шут на Рамзи от 25 метра пък профуча на сантиметри над напречната греда на вратата на Кепа.



Така Челси постигна втора победа след първите два кръга и вече има преднина от шест точки пред отбора на Арсенал, който днес регистрира втората си загуба.







Арсенал опита да отговори с шут от малък ъгъл на Обемеянг, който обаче не затрудни Кепа. В 19-ата минута бившият голмайстор на Борусия (Дортмунд) направи фрапантен пропуск. Гендузи намери Белерин отдясно. Испанецът бе в положение на засада, но тя не бе маркирана. Атаката продължи и Белерин сервира топката на Оба, който от десетина метра не успя да нацели опразнената врата, стреляйки над напречната греда.