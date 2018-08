Лопетеги за играчите си: Това е отбор, който обичаме

Старши треньорът на Реал Мадрид Хулен Лопетеги не пожела да коментира евентуалните трансферни цели на отбора преди първия мач от новия сезон в испанското първенство срещу Хетафе в неделя. Лопетеги заяви, че е щастлив със състава, с който разполага в момента.

"В момента искаме да покажем най-доброто от този отбор. Това е състав, който обичаме, в който има много таланти и ние ще работим с тях", каза специалистът на пресконференция днес.

