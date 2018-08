Италия Де Лаурентис: Ливърпул и Рома имат един и същи собственик, "вълците" му отговориха 18 август 2018 | 15:47 - Обновена 0 0 0 0 8



“Дори и да бях предложил 100 млн. евро за Алисон, нямаше да успеем да го купим. Бях предложил 60 млн. евро за него, но “джалоросите” не искаха да го продадат на мен. Винаги съм имал съмнения, че истинският собственик на Рома е същият като този на Ливърпул. Едно птиченце ми го сподели преди няколко години. Ако е така, не може и двата клуба да играят в Шампионската лига”, заяви Де Лаурентис в интервю пред “Гадзета дело спорт”.

#Napoli President Aurelio De Laurentiis sensationally claims #ASRoma and #LiverpoolFC "have the same owner" and cut him out of the race for Alisson. Mauro Baldissoni replies he's "hanging out with bad birds" https://t.co/7G5zPfgP2b #LFC #UCL pic.twitter.com/xpbTvzuDy3 — footballitalia (@footballitalia) August 17, 2018 Президентът на Рома Джеймс Палота не закъсня с отговора си. “Какво мислите, че Де Лаурентис пуши в Неапол? Ако отново намери това птиченце, сигурно ще разбере, че притежаваме също така Барса и Байерн”, публикуваха римляните в Туитър акаунта си. Pallotta: ‘What do you think @ADeLaurentiis is smoking over there in Naples? If he finds that little bird again, he’ll find out we also own Barca and Bayern’ — AS Roma English (@ASRomaEN) August 17, 2018 Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис направи поредното си интересно изказване. Според него Ливърпул Рома имат един и същ собственик. Шефът на неаполитанците твърди, че римският клуб е отказал оферта на Наполи за Алисон , но “вълците” все пак продадоха вратаря си на тима от “ Анфийлд ”.“Дори и да бях предложил 100 млн. евро за Алисон, нямаше да успеем да го купим. Бях предложил 60 млн. евро за него, но “джалоросите” не искаха да го продадат на мен. Винаги съм имал съмнения, че истинският собственик на Рома е същият като този на Ливърпул. Едно птиченце ми го сподели преди няколко години. Ако е така, не може и двата клуба да играят в Шампионската лига”, заяви Де Лаурентис в интервю пред “Гадзета дело спорт”.Президентът на Рома Джеймс Палота не закъсня с отговора си. “Какво мислите, че Де Лаурентис пуши в Неапол? Ако отново намери това птиченце, сигурно ще разбере, че притежаваме също така Барса и Байерн”, публикуваха римляните в Туитър акаунта си.

Още по темата

0 0 0 0 8 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 8327 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1