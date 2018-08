Моторни спортове Танак продължава да води на рали Германия, Нювил вече е 4-и 18 август 2018 | 14:56 0 0 0 0 0 Пилотът на Toyota От Танак запазва лидерството си на рали Германия спрямо световния шампион Себастиен Ожие (Ford). В същото време лидерът в генералното класиране на Световния рали шампионат (WRC) Тиери Нювил с Hyundai падна до четвърто място след съботните сутрешни етапи. WRC standings after SS11 -

1. Tänak 1h 41m 23.8sec

2. Ogier +14.1sec

3. Latvala +41.8sec

4. Neuville +41.9sec

5. Sordo +43.7sec

6. Lappi +49.8sec #WRC — WRC (@OfficialWRC) August 18, 2018 Ожие намали изоставането си спрямо Танак на 10.6 секунди, но по-късно естонецът натисна газта и все пак увеличи аванса си на 14.1 секунди. Добрите новини за Ожие обаче основно са свързани с проблемите на Нювил. След изтичането на маслото от автомобила му вчера механиците му бяха принудени да сменят скоростната му кутия. От сутринта той се справя далеч от идеалното и започва да изпитва напрежение от масата пилоти зад себе си, които спорят за четвъртата позиция. С добро каране тази сутрин вторият пилот на Toyota Яри-Мати Латвала се изкачи на трето място, а съотборникът на Нювил - Дани Сордо - на петото. Елфин Еванс с Ford завърши петъчните състезателни етапи като 4-и, но днес скоростта му изчезна, а по-късно излезе и извън пътя, повреди автомобила и приключи участието си за днес. Just under an hour until the start of the next stage, let's jump onboard with @ElfynEvans and @danielbarritt #WRC #FordPerformance #ADACRallye pic.twitter.com/TgU7ScLxDg — M-Sport (@MSportLtd) August 18, 2018 Между Сордо и Еванс се намира Есапека Лапи с още една Toyota, който спечели една етапна победа и също е претендент за 4-ото място.

