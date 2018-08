Бойни спортове Битката Усик - Белю ще е през ноември 18 август 2018 | 13:52 - Обновена 0 0 0 0 1 Украинският промоутър Олександър Красюк, който представлява интересите на абсолютния световен шампион в полутежка категория Олександър Усик (15-0, 11 КО) заяви, че очакваният с нетърпение мач между неговия клиент и британеца Тони Белю (30-2-1, 20 КО) ще се проведе на 10-ти или 17-ти ноември тази година във Великобритания. BELLEW-USYK LATEST: @EddieHearn gives an update on talks for @TonyBellew to battle Oleksandr @usykaa for all the world cruiserweight belts.



UPDATE HERE: https://t.co/qt2yTcLe01 pic.twitter.com/gkmVJbAayp — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 14, 2018 "И двамата боксьори искат този двубой. След срещата с Мурат Гасиев, Олександър веднага предизвика Тони Белю, който не се е боксирал в полутежка категория от няколко години, но за него мач с Усик е ново предизвикателство", заяви Красюк. "Еди Хърн се свърза с мен доста бързо и преговорите за сега вървят доста добре. Срещата ще се проведе в полутежка категория и ще бъде във Великобритания. Датата? Двубоят ще се случи на 10-ти или 17-ти ноември. Ако първата защита на Олександър Усик бъде успешна, следващия си двубой той ще проведе в тежка категория", добави Красюк. Олександър Усик стана абсолютен световен шампион в последната си среща, когато на 21-ви юли насред Москва победи чрез съдийско решение руснака Мурат Гасиев, който държеше титлите на WBA и IBF. CHASING GREATNESS: @TonyBellew says showdown with Oleksandr @usykaa "looks inevitable" - but it has to happen this year.



INTERVIEW HERE: https://t.co/JS8qZvpgVF pic.twitter.com/AbyFpNjH0f — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 15, 2018 Преди това украинецът беше спечели титлите на WBO и WBC съответно след победи над поляка Кжищов Гловачки и латвиеца Майрис Бриедис. CHASING GREATNESS: @TonyBellew says showdown with Oleksandr @usykaa "looks inevitable" - but it has to happen this year.



INTERVIEW HERE: https://t.co/mfSVwcSuyz pic.twitter.com/8wYTOFOnmd — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 15, 2018 Тони Белю пък нашумя в света на бокса най-вече в последните си два мача, в които победи чрез технически нокаут бившия шампион в полутежка и тежка категория Дейвид Хей. Преди това Белю има спечелена основна титла в полутежка категория, когато през май 2016-та година нокаутира конгоанеца Илунга Макабу, за да отнеме от ръцете му титлата на WBC.

