Световен футбол Истерия по Болт при пристигането му в Австралия 18 август 2018 | 13:40 - Обновена 0 0 0 0 0 Най-бързият мъж на планетата Юсейн Болт не е изоставил мечтата си да продължи спортната си кариера като футболист. 31-годишният ямайски феномен, носител на осем златни олимпийски медала в спринта, пристигна в Австралия, където ще тренира за известен период с отбора от елитната дивизия “А1” Сентрал Коуст Маринърс. Болт беше посрещнат от многобройни журналисти и фенове, както и от дечица с плакати с надпис “Добре дошъл, Юсейн”. “Обичам Австралия, така че съм щастлив да нарека Австралия мой дом за момента”, каза Болт при пристигането си на летището. Our fans!



Shout out to the dedicated crew of #CCMFC supporters who made sure that Sydney International Airport was Yellow & Navy this morning.@usainbolt Airport Arrival Gallery https://t.co/24zs9x4e7m pic.twitter.com/wNHWaO9bXc — Central Coast Mariners (@CCMariners) August 18, 2018 Бившият атлет може би ще тренира за първи път с тима на Сентрал Коуст Маринърс във вторник, когато е и неговият 32-ри рожден ден. Бившият атлет може би ще тренира за първи път с тима на Сентрал Коуст Маринърс във вторник, когато е и неговият 32-ри рожден ден. Central Coast Stadium is @usainbolt ready! #CCMFC pic.twitter.com/oThYZq1uvJ — Central Coast Mariners (@CCMariners) August 17, 2018 Междувременно от клуба се постараха да посрещнат по подобаващ начин Болт и на футболния терен. В центъра на игрището е изобразена светкавица. Междувременно от клуба се постараха да посрещнат по подобаващ начин Болт и на футболния терен. В центъра на игрището е изобразена светкавица.

