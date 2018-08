Рекламата на битката Уайлдър-Фюри започна със скандал в хотел (видео + галерия)

'I'll knock you out' @Tyson_Fury and Deontay Wilder separated by security after fierce rowhttps://t.co/ox0W8qWHIs — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) August 17, 2018

Тайсън Фюри трябва да победи Франческо Пианета днес в Белфаст, но това не му попречи да се конфронтира с Дионтей Уайлдър още вчера, като по-този начин започна рекламирането на предстоящата им шампионска битка.

@@@

Фюри и Уайлдър си размениха реплики по време на скандал във фоайето на хотел „Europa“ в Белфаст, след кантара преди битката на британеца срещу Пианета. Двамата боксьори бяха разделени от феновете и членове на техните екипи, но това не им попречи да се обиждат взаимно.

@@@

Нито Уайлдър, нито Фюри изглеждаха наистина разгневени по време на размянатИ двамата боксьори се усмихваха, което напомняше привидно сцена в стил WWE.

@@@

Малко преди Фюри и Уайлдър да се срещнат във фоайето на хотела, Джон Фюри, бащата на Тайсън, трябваше да бъде усмирен, докато се караше с Уайлдър на сцената, на която синът му се претегли и показа тегло от 117 кг.