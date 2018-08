Сари: Еден Азар може да бъде номер едно, Мората се нуждае от увереност

Голямата звезда на Челси Еден Азар може да бъде най-добрия футблист в Европа, заяви Маурицио Сари на традиоционната пресконференция преди големия сблъсък във втория кръг на Висшата лига между Челси и Арсенал, който е тази вечер от 19:30 българско време.

Eden Hazard can overtake Cristiano Ronaldo and Lionel Messi as the best on the planet, claims Maurizio Sarri https://t.co/SRsk8Crqvg pic.twitter.com/DsjMqy9lFy

Белгийското крило започва седмия си сезон на “Стамфорд Бридж”, въпреки многоте спекулации след Световното първенство, които го изпращаха в Реал Мадрид. Италианският специалист ще може да използва своята най-голяма звезда, която засипа с похвали, но в същото време заяви, че вижда и много място за подобрение.

Eden Hazard has completed 50 take-ons in the Premier League against only one team; the most he's managed vs. a single opposition.



That team is Arsenal. pic.twitter.com/iH5irGrov4