Прероди ли се Циганския крал?

Прероди ли се Тайсън Фюри? Готов ли е Циганския крал да посегне към короната? Ще бъде ли достатъчно мотивиран, за да е сериозно препятствие пред Дионтей Уайлдър? @@@

Отговорите ще бъдат дадени тази нощ в Белфаст. Фюри (26 победи, 19 с нокаут) е готов да направи втората крачка от своето завръщане в професионалния бокс. Бившият световен шампион в тежка категория ще се боксира с много по-сериозен противник в сравнение с предишния му мач през юни. Тогава той потанцува на ринга, пусна някой и друг удар и искрено се забавляваше преди неговият съперник Сефер Сефери да се откаже в четвъртия рунд. Най-запомнящото се във въпросния мач беше боят до ринга, който привлече вниманието дори на двамата боксьори.

Hahaha @Tyson_Fury yes champ pic.twitter.com/ygEkEn3QtK — Rocky Fielding (@Rocky87Fielding) August 17, 2018

Сега Циганския крал ще се изправи срещу бившия претендент за световната корона Франческо Пианета, а шоуто ще бъде предавано пряко по Макс Спорт 2. Роденият в Италия немец е със сериозен актив от 35 победи (21 с нокаут), 4 загуби и 1 равен. 33-годишният ветеран с обратен гард е доста далеч от най-добрата си форма и вероятно по тази причина беше избран за съперник от промоутъра на Фюри – Франк Уорън.

През юни Пианета изненадващо беше надвит по точки от набиращия скорост боец в тежка категория Петар Милас. Още по-изненадваща беше загубата му в края на миналата година. Тогава той беше отказан от Кевин Джонсън, който няколко месеца по-рано едвам не умра от липса на въздух по време на мача срещу Кубрат Пулев в „Арена Армеец“.



В своята кариера Пианета има два опита да стане световен шампион. През 2013-а той се изправи срещу Владимир Кличко, но беше пометен за шест рунда. Две години по-късно катастрофира още по-тежко. Тогава беше нокаутиран за три минути от Руслан Чагаев.

Тайсън Фюри успя да шокира специалистите и феновете още на кантара. Той демонстрира лично тегло от 117 кг. В началото на годината Циганския крал носеше на плещите си близо 170 кг, а само преди два месеца беше 125 кг. Основният виновник за това състояние е новият треньор на 30-годишния боксьор – Бен Дейвисън. Специалистът успя да укроти лудия Фюри, който много стриктно изпълнява неговите указания. Един от основните съвет, които Тайсън получи, беше да спре с глупавите заяждания в социалните мрежи.

Темата за килограмите на Фюри засегна дори и оттеглилия се Владимир Кличко. Според Дейвисън през 2015-а хората на украинеца фалшифицирали резултатите от кантара и изкарали британеца по-лек с близо 6 кг. Целта била да няма голяма разлика в теглото между него и Кличко.

Wilder-Fury Promotion Begins With 'Confrontation' in Hotel Lobby https://t.co/AojJVKwQbP pic.twitter.com/uDAEtosl2q — BoxingScene.com (@boxingscene) August 17, 2018



Още преди да е приключил двубоя с Пианета всички на Острова говорят за следващото изпитание на Фюри. Той има обещание от Дионтей Уайлдър, че ако спечели тази вечер, тогава двамата ще се бият през ноември или декември. Двубоят ще бъде за титлата на Световния боксов съвет в тежка категория. Самият Уайлдър ще бъде в залата като част от анализаторския екип на британската телевизия. Непобеденият американец ще има готовност да се качи на ринга след срещата и да приеме предизвикателството. Добър план, но дали Фюри и всички около него не забравят за Пианета? Началото на прякото предаване на боксовата галавечер от Белфаст по MAX Sport 2 е от 23:35 часа в събота, 18 август.

