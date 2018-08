Рекорд в UFC! Билетите за срещата Нурмагомедов-Макгрегър бяха разпродадени за 3 минути

Всички билети за турнира UFC 229 бяха разпродадени за 3 минути. Шоуто ще се проведе на 6 октомври „T-Mobile Arena“ в Лас Вегас (САЩ) и ще бъде оглавен от супербитката между шампионът на UFC в лека категория Хабиб Нурмагомедов и Конър Макгрегър.

Tickets for Conor McGregor's @UFC return have sold out within minutes of going on sale.



The biggest name in the fight game. #UFC229 pic.twitter.com/yDwvTmI0bd