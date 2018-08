Скоулс: Ман Юнайтед направи грешка с Погба

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс направи някои интересни коментари относно случващото се при “червените дяволи” и най-вече свързаните със звездата на тима Пол Погба спекулации, които са в изобилие от спекулации в последните седмици за отношенията между.

#MUFC fans: We want @PaulPogba pics



Admin: You got @PaulPogba pics pic.twitter.com/stmP4nMiCy