Джокович и Федерер се класираха за полуфиналите в Синсинати

В третия решителен сет Джокович допусна пробив в третия гейм, но веднага върна брейка и след това направи още един, за да приключи мача след два часа и половина игра. На полуфиналите 10-ият в схемата сърбин ще срещне хърватина Марин Чилич, който спечели срещу Пабло Карено-Буста (Испания) със 7:6(7), 6:4. Джокович е петкратен финалист в Синсинати, но никога не е печелил титлата.

"Много съм доволен от характера, който показаха. Показаха здрава психика и успях да наваксам сет пасив и в двата мача. Очевидно мачът срещу Димитров не започна добре за мен. Той игра страхотно в началото. Прекъсванията заради дъжда се отразяват лошо, защото си загрял и мускулите изстиват, докато чакаш", коментира Джокович след двата мача.

The Men's Semifinals are SET:

[10] Novak Djokovic vs. [7] Marin Cilic

[11] David Goffin vs. [2] Roger Federer#CincyTennis pic.twitter.com/yiEXjC93FG — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 18, 2018 Програмата на Мастърса в Синсинати бе изключително натоварена след прекъсванията в третия кръг заради дъжд. Две победи в рамките на няколко часа постигна и Роджър Федерер. Швейцарецът се справи в два сета с Леонардо Майер в третия кръг след 6:1, 7:6(6), а на четвъртфиналите надигра своя сънародник Стан Вавринка след 6:7(2) 7:6(6) 6:2. Двамата приятели си размениха по един сет след тайбрек, когато гръмотевична буря прекъсна за известно време срещата. При подновяването Федерер бе безупречен и спечели решителния трети сет с 6:2.



Хуан Мартин Дел Потро също игра два мача за един ден, но загуби втория. Аржентинецът довърши прекъснатия заради дъжд двубой срещу Ник Кириос с победа, но след това умората натежа и Дел Потро отстъпи на белгиеца Давид Гофен след два тайбрека - 6:7(5), 6:7(4). Така Гофен за първи път ще играе полуфинал в Синсинати, където ще има сериозно препятствие в лицето на Роджър Федерер.

One step closer to #8



