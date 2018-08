Авто Мания Още една частица от Сена се продава на търг 17 август 2018 | 18:09 0 0 0 0 0 Ayrton Senna drove this kart at his home in Brazil just weeks before his death in 1994. Now you could own it: https://t.co/zj1vDwegYw pic.twitter.com/m8VURXyt1w — Sunday Times Driving (@ST_Driving) August 16, 2018 След шумната продажба на един от най-успешните състезателни автомобили на великия пилот на Формула 1 Аертон Сена - McLaren MP4/8-6 през май тази година, сега на преден план излиза нещо друго. На организирания от финансовата компания RM Sotheby's аукцион ще бъде продаден и неговият карт. Търгът ще се проведе в Лондон, а ценният артефакт започва от цена около 70 хил. паунда. Според бивш механик, състезателен пилот и приятел на Сена, картът е изпозлван от легендарния бразилец през пролетта на 1994-а на трасе, което се намира във фермата му в град Татуй, където той е поканил приятели. Това се случва само шест седмици преди трагичната катастрофа на Сена на "Имола" на 1 май 1994. The last kart driven by #AyrtonSenna will be auctioned on Sept. 5th. 10% of the proceeds will go to the @instayrtonsenna — a charity that supports underprivileged children in Brazil that was established in #Senna ’s memory shortly after his death.#SennaSempre pic.twitter.com/XAtRRXIO2x — Carlo Fiorente (@carlo_fiorente) August 16, 2018 Десет процента от приходите от продажбата ще бъдат дарени на Instituto Ayrton Senna – неправителствена организация, основана от семейството на Сена и имаща за цел да осигури образование на млади бразилци.

