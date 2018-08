Фюри е готов за битка! Вече тежи само 117 кг (видео + снимки)

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри (26-0, 19KO) вече е готов за сериозни битки на професионалния ринг.

John Fury and Deontay Wilder nearly go at it at today’s weigh in. #FuryPianeta #WilderFury pic.twitter.com/NgYq8WvjS2 — BOXING CORNER 24/7 (@boxingcorner247) August 17, 2018

Tyson Fury...



- Nov 2017: 27 stone



- Aug 2018: 18 stone 6#FuryPianeta pic.twitter.com/WCSl82APAq — The Sportsman (@TheSportsman) August 17, 2018

Британецът закова кантара на 117 кг на официалното теглене преди утрешния си двубой срещуна “Уиндзор Парк” в Белфаст.Италианецът Пианета показа тегло от 115,4 кг.Тайсън Фюри е свали 8,1 кг от 9 юни, когато победи Сефер Сефери в Манчестър.По-рано Тайсън Фюри бе качил теглото си до рекордните 171,4, но за по-малко от една години успя да ги свали до 117.