Италия Изненада! Емблема на Ювентус се раздели с клуба! 17 август 2018 | 11:03 - Обновена 0 0 0 2 14 Халфът Клаудио Маркизио се раздели с Ювентус след 25 години в клуба, обяви на официалния си сайт “Старата госпожа”. Италианският гранд и Маркизио са се съгласили договорът на футболиста с “бианконерите” по взаимно съгласие.

32-годишният Маркизио е юноша на Ювентус и е част от футболната академия на клуба от 1993 година. В първия тим на торинци е от 2005 година. Той има и един сезон в





Si chiude oggi l'avventura di @ClaMarchisio8 con la Juventus

Una vita in Per sempre in

https://t.co/O6iRf4OXkV pic.twitter.com/GSVyvzGss4 — JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2018 От Ювентус благодариха на Маркизио за вярната му служба. Полузащитникът остана в клуба и след изпращането на тима в Серия “Б” през 2006 година. Тогава в състава на “Старата госпожа” беше и българският нападател Валери Божинов.



“Благодарим ти за всичко, Клаудио! Желаем ти всичко най-хубаво!", написаха от Ювентус на официалния си сайт.

Non riesco a smettere di guardare questa fotografia e queste strisce su cui ho scritto la mia vita di uomo e di calciatore.

Amo questa maglia al punto che, nonostante tutto, sono convinto che il bene della squadra venga prima. Sempre. pic.twitter.com/AoNuiiZ2cS — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) August 17, 2018 Маркизио има 7 поредни шампионски титли на Италия с Ювентус между 2011 и 2018 година. Той печели и Серия “Б” през сезон 2006-2007. С фланелката на “бианконерите” Маркизио има още 3 Суперкупи на Италия и 4 Купи на Италия. Със “Скуадра адзура” пък е сребърен медалист от Евро 2012. Маркизио има 389 мача и 37 гола за Ювентус. За националния отбор на Италия има 55 срещи и 5 попадения.От Ювентус благодариха на Маркизио за вярната му служба. Полузащитникът остана в клуба и след изпращането на тима в Серия “Б” през 2006 година. Тогава в състава на “Старата госпожа” беше и българският нападател Валери Божинов.“Благодарим ти за всичко, Клаудио! Желаем ти всичко най-хубаво!", написаха от Ювентус на официалния си сайт.Маркизио има 7 поредни шампионски титли на Италия с Ювентус между 2011 и 2018 година. Той печели и Серия “Б” през сезон 2006-2007. С фланелката на “бианконерите” Маркизио има още 3 Суперкупи на Италия и 4 Купи на Италия. Със “Скуадра адзура” пък е сребърен медалист от Евро 2012. 32-годишният Маркизио е юноша на Ювентус и е част от футболната академия на клуба от 1993 година. В първия тим на торинци е от 2005 година. Той има и един сезон в Емполи (2007/2008).

Още по темата

0 0 0 2 14 БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 12610 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2