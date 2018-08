Бриаторе защити Алонсо от думите на Хорнер

Бившият шеф и ментор на Фернандо Алонсо в Рено Флавио Бриаторе намира за странно това, че няма друг отбор, който да предложи на испанеца да остане във Формула 1. Двукратният световен шампион изглежда изчерпа своето търпение в Макларън, които така и не успяха да му предоставят шампионска кола. От 2015 насам най-доброто му постижение е пето място, което той извоюва на старта на тазгодишната кампания в Австралия.

"Ясно е решението на Фернандо – какъв е смисълът да се бориш за седмо или осмо място" сподели Бриаторе пред Гадзета дело Спорт. "Пилотът си губи мотивацията. Странно е, че в сегашната Формула 1 не се намира място за такъв талантлив състезател като Алонсо".

Бриаторе е на мнение, че е напълно разбираемо решението на Алонсо да напусне спорта засега, предвид ограниченията пред неговите абмиции. Италианецът защити Фернандо от думите на Крисчън Хорнер, който беше заявил, че ветеранът предизвиква хаос в отбора си.

"Ако има отбор, който не може да се оправя с пилотите, то това е Ред Бул. Тъкмо затова си тръгва Даниел Рикардо".

"Фернандо караше за мен. Той прослави тима на Рено, беше пример за своите съотборници и пътеводител за механиците".

След като Алонсо обяви своето решение, очакванията са той да подпише с Инди Кар, но Бриторе е на мнение, че опциите пред испанеца остават отворени.

"Да изчакаме и да видим. Първо има да довършва сезона във Ф1, както и сезона в Световния шампионат за издръжливост. Ще го разбера, ако има нужда от почивка. Така или иначе е твърде рано да се говори за "сбогом". Във Ф1 нещата се променят много бързо. Никога не трябва да казваш "никога".

