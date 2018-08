На живо: Григор Димитров - Новак Джокович 6:2, 3:6, подновяват мача скоро

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изправя срещу Новак Джокович в опит да се класира на четвъртфиналите на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Синсинати. Двубоят е излъчван пряко по MAX Sport 1.

Григор спечели първия сет с 6:2 след перфектна игра, а вторият отиде на сметката на 13-кратния носител от "Големия шлем". Веднага след неговия край над Синсинати за пореден път заваля дъжд, като играчите се прибраха. Половин час по-късно валежите спряха и екипът на организаторите започна да подсушава корта, а впоследствие обявиха, че мачът ще бъде подновен най-рано в 04:15 българско време.

ПЪРВИ СЕТ

Още първата точка между двамата бе спечелена от Ноле с помощта на мрежата, но след доста дълго разиграване от бекхенд страните по диагонала. Първите два ретура на Димитров от форхенд (на първи сервис) му послужиха добре да влезе успешно в размени и той се облагодетелства от грешка на Джокович, но след това сбърка бекхенд-слайс и форхенд, за да изостане с 40-15. Форхенд-уинър на сърбина по правата му осигуриха спечелване на първия гейм.

Димитров също сервираше на форхенда на съперника си и успя да провокира две ранни грешки от негова страна, разхождайки го по ширината на корта. Вторият сервис също вършеше работа на Григор и той поведе с 40-15 след невърнато подаване, а след това отново успешно използва тактиката сервис-мрежа, за да изравни сетовете.

Джокович този път изпълняваше началния си удар към бекхенда на Димитров, което обаче не му донесе дивиденти, защото ретурите бяха добри. Ноле смени след 30-30 подхода и атакува форхенда, като това провокира ново дълго разиграване, спечелено от шампиона на "Уимбълдън" с майсторски бекхенд-уинър по правата. Хубав слайс на Григор обаче принуди Джокович да изкара в аут форхенд от средата на корта, за да се стигне до първото равенство в двубоя. Поредната размяна от бекхенд страните по диагонала бе спечелена от българина след нов отличен подсечен такъв и пресилена топка на Джокера. Страхотно изградена атака на Григор постепенно му донесе заслужено предимство в последвалото разиграване, завършено със силен и дълбок форхенд по правата, след който Джокович не можа да намери очертанията - пробив за 2:1!

По най-добрия начин с два невърнати сервиса Димитров си заслужи предимство 30-0, но после стана жертва на страхотен контра форхенд на Джокович. Хасковлията след това се облагодетелства от осмата непредизвикана грешка - бекхенд-слайс в мрежата - (по това време Григор имаше само една грешка) а после с отлично излизане завърши с воле за 3:1.

Джокович отговори по най-добрия начин на предизвикателството и изигра изключително солиден сервис-гейм, в който не се получи нито едно разиграване, защото началният удар даваше ранно предимство на сърбина и той се възползваше от него за 3:2.

Григор започна с перфектна комбинация и разтягане максимално на съперника чрез остри форхенди от основната линия, преди да запише уинър. Следващата размяна от бекхенд бе прекъсната от Димитров с минаване от другата страна на ракетата, а това стана причина Джокович да прати топката в аут. Сърбинът показа отлична защита на бекхенд в последвалия момент и Димитров прати слайс в мрежата за 30-15, а после първата двойна грешка в мача доведе до 30-30. Хасковлията обаче реализира моментално втория си ас, а го допълни с още един невърнат сервис към бекхенда за 4:2.

Непредизвикана грешка от форхенд - аут по диагонала - след което сбъркан бекхенд-слайс, но вече провокиран от Григор, който излизаше към мрежата, вкара Джокович в нова беда при 0-30. Поредна грешка от бекхенд - вече плосък - но след страхотен слайс на Димитров, осигури великолепно изражение на резултата при 0-40. Изключително агресивен форхенд-ретур на втори сервис доведе до нов пресилен бекхенд и вторият пробив бе факт - 5:2!

Дори в този отговорен момент ръката на Григор не трепна и той не спираше да тероризира противника с първия си сервис, макар да си създаваше само проблеми с дефанзивния избор на втори удар в два случая. Все пак, страхотна комбинация сервис-форхенд по обратния диагонал го изведе до 40-30, а ас номер 3 материализира цялостното превъзходство над 13-кратния шампион от "Шлема" - 6:2 за 29 минути.

ВТОРИ СЕТ

Джокович спечели едно от най-качествените разигравания в срещата, а въпреки че Григор се добра до 30-30, сърбинът с прецизен сервис по правата в полето за предимство си издейства аванс 40-30. Димитров след това сбърка форхенд, след като не можа да се измести от бекхенд страната си достатъчно бързо и Ноле поведе с 0:1.

Димитров направи страхотни две поредни комбинации сервис-форхенд по правата, с които дръпна набързо с 30-0, после още един невърнат сервис го доближи на точка от спечелването на гейма. Впоследствие българинът направи една от редките си грешки от плосък бекхенд, но пък сервис-мрежа с уинър се оказа достатъчен за 1:1.

Поредният отличен ретур с въртеливо движение на Григор принуди Ноле да сбърка лесен форхенд от основната линия за 15-30, но пък успешен такъв по правата доведе до 30-30. Невърнат сервис от Димитров послужи на Джокера в следващия момент, но българинът си залсужи дюс със серия от лифтирани бекхенди, на които противникът не можа да смогне и извади топката в аут. Непредизвикана грешка от бекхенд на Ноле по диагонала осигури първи брейк-бол за Григор, но сърбинът се избави с по-високо отскочила топка, която слайсът на българина не можа да укроти. За пореден път Димитров затрудни максимално съперника си със смяна от бекхенд-слайс към по-остър форхенд, като провокира грешка за нов дюс. Първата двойна грешка на Джокера осигури втора точка за пробив на Григор, а същата схема - продължителна размяна на бекхенди, сменена светкавично с Димитров с форхенд по правата, вече го награди с така желания брейк за 2:1.

Българинът направи втората си двойна грешка, а след това, за съжаление, я комбинира с неуспешно воле от мрежата при нисък бекхенд от страна на Ноле - 0-30. До критични моменти не се стигна, защото поредният издържан тест от бекхенд доведе до сбъркан форхенд на сърбина и равенство 30-30, а същото упражнение се проведе и за 40-30 (просто тогава Джокович прати в аут след бекхенд). Изумителен контриран бекхенд по правата на Ноле обаче вкара гейма в дюс, но търпението на Димитров бе не по-малко изумително, както и дисциплината му при размените от тази страна на ракетата - нова провокирана грешка на Джокович, последвана от великолепна къса, пак след слайс, с което пробивът бе завърден.

Ноле реагира адекватно и повиши нивото на началния си удар, извоювайки си цели три невърнати сервиса, с което спечелването на следващия гейм бе сравнително безпроблемно - 3:2.

Един от редките случаи, в които Григор сбърка бекхенд-слайс, доведе до 15-30, но втори пореден такъв осигури две точки за пробив на сърбина, който започна или да цели основната линия, или да предоставя много дълбоки топки. Въпреки че три поредни пъти рискът на Джокович му осигури три намирания на линията, той бе матиран с безупречен форхенд по обратния диагонал за 30-40. Идентично упражнение от страна на Димитров, този път в доста по-кратко разиграване, неутрализира и втората точка за пробив. Ас номер 4 по къс диагонал, сечен, към полето за предимство, даде авантаж на Григор, но впоследствие той закъсня и не изпълни по най-добрия начин два поредни форхенда и намери мрежата. Третата двойна грешка даде нов брейк-пойнт на Ноле, а по най-нелепия начин Димитров му подари пробива - два неуспешно завършени смача бяха последвани от трети в мрежата от средата на корта!

Григор леко се изнерви от припряността си в края на предишния гейм и сбърка следващите две топки при подаване на Ноле, а още една грешка от форхенд доведе до 40-15 - това бе 13-ата непредизвикана за българина до този момент във втория сет, след като само в първия те бяха едва 8. Невероятна защита на Джокович го избави от нов критичен момент, в който бе широко разтегнат по корта, а последвалият плосък бекхенд на Григор го лиши от възможността да запише уинър по опразнения диагонал - 3:4.

Димитров вкара смач от средата на корта в следващия гейм, после грешка от бекхенд-слайс доведе до 15-30, но Григор се реваншира с изключително красиво драйв-воле моментално след сервис. Нова грешка на българина осигури точка за пробив на сърбина, а после лош отскок подлъга хасковлията и се стигна до нов изненадващ пробив - 3:5.

Григор сбърка два ретура от бекхенд, но после демонстрира находчивост и агресивност от форхенд в двете последвали разигравания, за да провокира грешки на Ноле и съответно 30-30. Пресилен ретур от полето за предимство обаче доведе до сетбол, а той бе неутрализиран с феноменална физика и техника от страна на Димитров, който измъчи със слайси противника и завърши със смач по късия диагонал - 40-40. Нов пресилен слайс на българина обаче осигури втори сетбол на противника, след което вече невърнат сервис бе достатъчен за изравняване на сетовете - 3:6 след 51 минути игра във втората част.