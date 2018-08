Лига Европа Зенит сътвори истинско чудо с десет души (видео) 16 август 2018 | 22:49 - Обновена 0 0 0 0 12



Именно Паредес даде преднина на Зенит в 22-ата минута със страхотен гол от фаул. Той изненадващо стреля към вратата, въпреки че нарушението бе отляво на наказателното поле и гостите очакваха центриране. Аржентинецът обаче прати топката в далечния ъгъл за 1:0.



В 66-ата минута



В 72-ата минута обаче Паредес извърши нелеп фаул в гръб и получи втори жълт и червен картон, оставяйки съотборниците си в намален състав.

F/T AET Zenit 8-1 DInamo Minsk. Don't know what you were worried about#ZenitDinamo pic.twitter.com/j6YRwaL927 — FC Zenit in English (@fczenit_en) August 16, 2018

Въпреки това Зенит не се стъписа и в 75-ата минута при едно центриране в наказателното поле



В 79-ата минута отново Дзюба получи прехвърлящ пас зад защитата и с удар от движение вкара толкова ценния четвърти гол, с който прати мача в продължения.



Там Динамо успя да върне един гол в 99-ата минута чрез Сейду Яхая и това доста обърка сметките на домакините, които се нуждаеха от още два гола, за да продължат напред.



Те обаче направиха нещо повече и вкараха нови четири.



По този начин Зенит стигна до знаменит обрат и се класира напред с общ резултат 8:5, като в следващата фаза противник на тима от Санкт Петербург ще бъде Мьолде, който елиминира състава на Хибърниън.



Отборът на Зенит (Санкт Петербург) сътвори истинско чудо, елиминирайки Динамо (Минск) в реванша в Лига Европа. Руският тим губеше с 0:4 след първия мач в Беларус, но спечели с 8:1 реванша на свой терен след продължения. Още по-впечатляващо е, че възпитаниците на Сергей Семак играха с човек по-малко от 73-ата минута, когато Леандро Паредес си изкара глупав червен картон.Именно Паредес даде преднина на Зенит в 22-ата минута със страхотен гол от фаул. Той изненадващо стреля към вратата, въпреки че нарушението бе отляво на наказателното поле и гостите очакваха центриране. Аржентинецът обаче прати топката в далечния ъгъл за 1:0.В 66-ата минута Кристиан Нобоа удвои също от фаул, след като топката рикошира в стената и се озова във вратата.В 72-ата минута обаче Паредес извърши нелеп фаул в гръб и получи втори жълт и червен картон, оставяйки съотборниците си в намален състав.Въпреки това Зенит не се стъписа и в 75-ата минута при едно центриране в наказателното поле Антон Заболотний с глава свали към Артьом Дзюба , който отблизо засече във вратата за 3:0.В 79-ата минута отново Дзюба получи прехвърлящ пас зад защитата и с удар от движение вкара толкова ценния четвърти гол, с който прати мача в продължения.Там Динамо успя да върне един гол в 99-ата минута чрез Сейду Яхая и това доста обърка сметките на домакините, които се нуждаеха от още два гола, за да продължат напред.Те обаче направиха нещо повече и вкараха нови четири. Себастиан Дриуси в 109-ата вкара за 5:1, след това Дзюба реализира от дузпа за 6:1 в 115-ата минута. В добавеното време руснаците получиха втора дузпа, като този път Роберт Мак бе точен от бялата точка, а накрая в 123-ата минута отново Мак вкара за крайното 8:1.По този начин Зенит стигна до знаменит обрат и се класира напред с общ резултат 8:5, като в следващата фаза противник на тима от Санкт Петербург ще бъде Мьолде, който елиминира състава на Хибърниън. 0 0 0 0 12 БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 10810 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1