Мончи: Нзонзи е по-добър от Малком

“Казах, че ще доведа по-силен играч от Малком, но не задължително на същата позиция. Не смятате ли, че един световен шампион е по-силен от Малком? За мен Стивън е по-добър от Малком. Ние вече имаме по-силни играчи в тима ни. Подобрихме отбора без да мислим за определени позиции. Малком беше възможност, защото изглеждаше добър, но ние продължихме да гледаме за други такива играчи. Преди 10 дни беше невъзможно да подпишем със Стивън заради финансови причини, но заради желанието на агента му, който е баща му, да дойде тук и усилията на клуба ние успяхме. Нищо не се е променило. Взехме силен играч” заяви Мончи. Monchi: "What's better than signing a World Cup winner? They are different roles, but for me Steven is better than Malcom.



"We have been impressed with Coric and Zaniolo. Very impressed. But clearly we have a lot of midfielders right now. A Serie A loan might be best for them." — AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2018 "Не, причината да искам да напусна Nzonzi: "Monchi helped me a great deal when I arrived at Sevilla. He's a top professional, who has shown he knows how to win. Now I just want to work hard and show everyone how good I am."#ASRoma pic.twitter.com/TS2DsFh1M3 — AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2018 Спортният директор на Рома Мончи използва официалното представяне на Стивън Нзонзи като футболист на "вълците", за да отправи нова атака по адрес на Малком , който предпочете да премине в Барселона , въпреки постигнатата договорка с римския клуб. "Не, причината да искам да напусна Севиля не беше спечелването на Мондиала. Прекарах три чудесни години там, но усетих нуждата от ново предизикателство и избрах страхотен клуб, който ще ми помогне да се развия. Мончи много ми помогна, когато пристигнах в Севиля. Той е топ професионалист, който е показал, че знае как да печели. Сега просто искам да работя здраво и да покажа на всички колко съм добър", каза от своя страна Нзонзи.

