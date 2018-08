Пари Сен Жермен купи Тило Керер от Шалке

Пари Сен Жермен привлече Тило Керер от Шалке, потвърдиха от френския шампион. Договорът на защитника е за пет сезона. Цената на 21-годишния Керер е около 37 милиона евро, пишат френските медии. Очаква се новото попълнение да бъде конкуренция на 33-годишния Тиаго Силва. Бразилецът е във френския гранд от 2012 година.

