Мениджърът на Шумахер опроверга информацията за местенето му

Мениджърът на Михаел Шумахер Сабине Кем опроверга твърденията, че седемкратния световен шампион ще се мести в Испания със своето семейство. Информацията се появи в швейцарско списание, което цитира кмета на град Андракс на остров Майорка. Съпругата на Шумахер Корина е закупила имот за около 30 млн. евро по-рано тази година, който преди това е принадлежал на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес.

Кем е заявила пред BILD: "Семейството на Шумахер няма планове да се мести в Майорка".

Според немското издание, закупеният имот е по-вероятно да бъде използван за лятна резиденция на семейството, но евентуално преместване там ще ги натовари с много солени данъци.

Шумахер не е виждан публично откакто претърпя травма по време на ски през 2013. Той беше поставен в кома за половин година, след което се възстановява в своя дом Швейцария оттогава насам.

