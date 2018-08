От Танак спечели шейкдауна на рали Германия (видео)

Естонецът От Танак оглави шейкдауна на рали Германия със своята Toyota, а съотборникът му Яри-Мати Латвала зае втората позиция. Японският конструктор и Танак доминираха напълно в изминалото миналия месец рали Финландия и очевидно бързо са превключили от макадам на асфалт. Разликата между съотборниците бе едва 0.2 секунди.

"Очевидно не сме карали на асфалт от дълго време. Проведохме тестове едва преди рали Финландия и трябваше да направим доста промени в настройките", заяви Танак. "Имахме добър баланс. Имаме и леки промени в шасито, нищо голямо".

Зад двата японски автомобила остана петкратният шампион Себастиен Ожие с Ford. Лидерът в генералното класиране на Световния рали шампионат (WRC) с Hyundai Тиери Нювил бе с една десета по-бавен от Ожие и зае четвърто място пред съотборника си с i20 Дани Сордо.

Сордо и Ожие удариха и две бали сено.

A good run through Shakedown, and the EcoBoost-powered Ford Fiesta WRCs are ready for @ADACRallye. What are your predictions? #WRC #FordPerformance #ADACRallye pic.twitter.com/zzCPC1nSRd